Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время брифинга. Он подчеркнул, что сейчас основное направление, куда вывозят эвакуированных – Кировоградская область. Все они получат сопровождение и помощь.
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За последние 6 дней эвакуировано более 3 тысяч граждан, из них почти 600 детей и 1 400 женщин. Каждая семья направляется в конкретное заведение для дальнейшего размещения, сейчас основное направление эвакуации – это Кировоградщина,
– отметил Кирилл Тимошенко.
Эвакуация гражданского населения Донецкой области
По данным ОП, с начала войны с территории Донецкой области было эвакуировано более 1,3 тысячи граждан.
На территории области находится около 350 тысяч населения, из них 50 тысяч дети.
С начала войны постоянно курсируют эвакуационные поезда, которые ежедневно вывозят людей в безопасные города. В то же время потери среди мирного населения области все еще высокие.
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