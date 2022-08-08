О том, почему некоторые местные не хотят покидать Донецкую область, рассказал Сергей Гармаш – главный редактор издания "Остров". Подробности он сообщил 24 каналу.
Внимание Обстрелы не утихают, – Верещук назвала количество эвакуированных из Донбасса
Здесь дело не в настроениях. Мотивы – разные,
– подчеркнул Гармаш.
- Он объяснил, что иногда люди не хотят расставаться со своими родными, которых оставили по разным линиям фронта.
- Иногда местные просто боятся уезжать и не верят, что их ждут социальные гарантии.
- Однако есть и те, у кого пророссийские настроения.
Главная причина, почему нужно уехать
Гармаш добавил, что даже тем, кто до сих пор ждет "русский мир" на временно оккупированном Донбассе, все равно придется зимовать без отопления. Поэтому уезжать нужно всем, по крайней мере, тем, кто не может обеспечить себя теплом.
Однако, подчеркнул, что всем угрожают военные действия на территории, где до сих пор проживают люди. А это нужно учитывать.
Какие настроения во временно оккупированном Донецке: смотрите видео
Обязательная эвакуация из Донецкой области: детали
- 28 июля в Донецкой области объявили масштабную эвакуацию. Местных жителей призвали покинуть область, ведь есть риск не только попасть под обстрелы, но остаться без воды, еды, лекарств и тепла.
- Из области намерены вывезти около 200 тысяч человек, из них 50 тысяч – это дети. Людям, которые не захотят уезжать, придется подписать письменное согласие. На территории области до сих пор остается не менее 40 тысяч детей.
- По состоянию на 6 августа уже удалось вывезти 2 тысячи украинцев, из них – 385 детей и 102 маломобильных человека. Об этом 24 каналу рассказала министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Однако Гармаш добавил, что есть и те, кто уезжает собственными силами. Так что эвакуированных может быть больше, хотя темпы достаточно низкие.