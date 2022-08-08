Про те, чому деякі місцеві не хочуть покидати Донецьку область, розповів Сергій Гармаш – головний редактор видання "ОстроВ". Деталі він повідомив 24 каналу.
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Тут річ не в настроях. Мотиви – різні,
– наголосив Гармаш.
- Він пояснив, що іноді люди не хочуть розлучатися зі своїми рідними, які залишили по різних лініях фронту.
- Часом місцеві просто бояться виїжджати й не вірять, що їх чекають соціальні гарантії.
- Однак є й ті, у кого проросійські настрої.
Головна причина, чому потрібно виїхати
Гармаш додав, що навіть тим, хто досі чекає на "русскій мір" на тимчасово окупованій Донеччині, однаково доведеться зимувати без опалення. Тому виїжджати потрібно усім, принаймні тим, хто не може забезпечити себе теплом.
Однак наголосив, що усім загрожують воєнні дії на території, де досі проживають люди. А це потрібно врахувати.
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Обов'язкова евакуація з Донеччини: деталі
- 28 липня на Донеччині оголосили масштабну евакуацію. Місцевих мешканців закликали покинути область, адже є ризик не тільки потрапити під обстріли, але й залишитися без води, їжі, ліків й тепла.
- З області мають намір вивезти близько 200 тисяч людей, з них 50 тисяч – це діти. Людям, які не захочуть виїжджати, доведеться підписати письмову згоду. На території області досі залишається щонайменше 40 тисяч дітей.
- Станом на 6 серпня вже вдалося вивезти 2 тисячі українців, з них – 385 діток та 102 маломобільних людей. Про це 24 каналу розповіла міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Однак Гармаш додав, що є й ті, які виїжджають власними силами. Тож евакуйованих може бути більше, хоча темпи досить низькі.