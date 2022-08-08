Про те, чому деякі місцеві не хочуть покидати Донецьку область, розповів Сергій Гармаш – головний редактор видання "ОстроВ". Деталі він повідомив 24 каналу.

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Тут річ не в настроях. Мотиви – різні,

– наголосив Гармаш.

Він пояснив, що іноді люди не хочуть розлучатися зі своїми рідними, які залишили по різних лініях фронту.

Часом місцеві просто бояться виїжджати й не вірять, що їх чекають соціальні гарантії.

Однак є й ті, у кого проросійські настрої.

Довідка. Кабінет міністрів України 29 липня створив штаб з евакуації жителів Донеччини. Переселенців з Донецької області пообіцяли забезпечити житлом, грошима та всім необхідним. Евакуйованих розселятимуть у центральних і західних регіонах України.

Головна причина, чому потрібно виїхати

Гармаш додав, що навіть тим, хто досі чекає на "русскій мір" на тимчасово окупованій Донеччині, однаково доведеться зимувати без опалення. Тому виїжджати потрібно усім, принаймні тим, хто не може забезпечити себе теплом.

Однак наголосив, що усім загрожують воєнні дії на території, де досі проживають люди. А це потрібно врахувати.

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