Майже 2 тисячі українців вже вдалося евакуювати, з них 385 діток та 102 маломобільних людей. Про це 24 каналу розповіла міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Вона зазначила, що дуже важливо, аби люди якомога швидше евакуйовувалися. Адже обстріли не вщухають і зовсім скоро прийде зима.

Який алгоритм дій

"На нашому сайті є номери телефонів Донецької ОВА, а також телефон гарячої лінії міністерства – 1548. На будь-який номер гарячої лінії нашого міністерства можна зателефонувати й повідомити про бажання евакуюватися", – повідомила Ірина Верещук.

За її словами, людям допоможуть:

зареєструватися,

виїхати до місця, звідки буде проводитися евакуація,

транспортують до місця, де будуть проживати.

Де розміщають людей.

"Є куди їхати. Це, наприклад, Кропивницький та Кіровоградська область загалом. Це Полтава та Полтавська область. Це Хмельницький та Хмельницька область. Це Житомир та Житомирська область. У нас все є і ми знаємо планово куди привеземо людей", – пояснила Ірина Верещук.

Крім того, вона подякувала родинам, які почули президента та наважуються виїхати. Їх вже чекає будинок та допомога, як від держави, так і від міжнародних організацій.

Дивіться відео: Ірина Верещук про евакуацію з Донеччини

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