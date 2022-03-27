Об этом напомнил Вадим Денисенко – советник министра внутренних дел Украины. По его словам, накажут абсолютно каждого оккупанта.

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Денисенко: Каждый оккупант должен понимать будущее наказание

Советник Дениса Монастырского поздравил всех украинцев с тем, что украинским воинам удалось освободить город Тростянец, о котором в последнее время очень много говорилось.

Сейчас там работает полиция, которая задокументирует все преступления, которые совершала российская армия на территории Украины, рассказал Денисенко, отметив, что оккупанты легко не отделаются.

Все, кто виновен в преступлениях на территории Украины, независимо от того, где они потом будут находиться, мы их обязательно догоним. Они будут отвечать за то, что здесь делали,

– подчеркнул он.

В МВД заверили, что это персональная ответственность будет каждого человека, который будет наказан. "Это каждый из них должен понимать", – добавил советник главы МВД.

Денисенко напомнил о наказании для оккупантов: смотрите видео (начало темы с 3: 23)