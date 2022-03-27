Про це нагадав Вадим Денисенко – радник міністра внутрішніх справ України. За його словами, покарають абсолютно кожного окупанта.

До теми ЗСУ звільнили Тростянець від окупантів: потужні фото

Денисенко: Кожен окупант має розуміти майбутнє покарання

Радник Дениса Монастирського привітав усіх українців із тим, що українським воїнам вдалось звільнили місто Тростянець, про яке останнім часом дуже багато говорилося.

Наразі там працює поліція, яка задокументовує всі злочини, які робила російська армія на території України, розповів Денисенко, зазначивши, що окупанти легко не відбудуться.

Усі, хто винен, у злочинах на території України, незалежно від того, де вони перебуватимуть потім, ми їх обов'язково доженемо. Вони відповідатимуть за те, що тут робили,

– наголосив він.

У МВС запевнили, що це персональна відповідальність буде кожної людини, яка буде покарана. "Це кожен із них має розуміти", – додав радник очільника МВС.

Денисенко нагадав про покарання для окупантів: дивіться відео (початок теми з 3:23)