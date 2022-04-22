Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк ни подтвердил, ни опроверг эту информацию. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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И подчеркнул, если будет возможность провести переговоры, об этом, безусловно, скажут публично.

Как только будет понятно о формате любых, даже телефонных, переговоров через посредничество Турции – мы об этом обязательно официально скажем. Будет подходящее коммюнике,

– подчеркнул Подоляк.

И объяснил, почему так ответил: "Я считаю, что в наше время нужно говорить только по факту. Мы вообще максимально открыты с точки зрения распространения информации, однако такие предварительные заявления дают людям надежду".

В то же время, по его словам, когда эти разговоры или встречи переносят, люди перегорают.

"Я этого не хочу. Я хочу, чтобы люди понимали, что у нас нет разрыва между словами и делами", – добавил он.

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