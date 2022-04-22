Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк ні підтвердив, ні спростував цю інформацію. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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І наголосив, якщо буде можливість провести переговори, про це безумовно скажуть публічно.

Як тільки буде зрозуміло щодо формату будь-яких, навіть телефонних, переговорів за посередництвом Туреччини – ми про це обов'язково офіційно скажемо. Буде відповідне комюніке,

– наголосив Подоляк.

І пояснив, чому так відповів: "Я вважаю, що у наш час треба говорити тільки по факту. Ми взагалі максимально відкриті з точки зору розповсюдження інформації, однак такі попередні заяви дають людям надію".

Водночас, за його словами, коли ці розмови чи зустрічі переносять, люди перегоряють.

"Я цього не хочу. Я хочу, щоб люди розуміли, що у нас немає розриву між словами та ділами", – додав він.

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