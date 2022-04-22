США надають Україні черговий транш військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів. Як запевнили американці, усі потреби України у зброї детальн обговорювалися з нашими представниками.

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Те, чого очікувала Україна

Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, пакет допомоги від США включає дуже потужні інструменти для наших героїв. ЗСУ для відсічі окупантам отримають додаткову артилерію, снаряди та безпілотники.

Те, що ми очікували. Я вдячний партнерам за допомогу і закликаю ще пришвидшити постачання потрібної для України зброї, щоб ми могли наблизити мир,

– сказав глава держави.

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