Облагать налогом доходы заробитчан – это абсурд, – Садовый

Правительство должно извиниться за предложение облагать налогом деньги, которые "заробитчане" пересылают родственникам в Украину, убежден лидер "Самопомочи" Андрей Садовый.

"Эта идея – предел абсурда! Надо благодарить тех людей, которые деньги пересылают в Украину, и здесь их семьи имеют за что жить. Мы уже раньше слышали упреки, что украинцы много едят. Уважаемые, имейте совесть!", – отмечает Андрей Садовый.

Вместо этого он рекомендует министрам поехать пожить на границу.

"Может бы тогда сотни миллиардов гривен, которые Украина теряет от черных схем на таможне, пошли бы в плюс в государственный бюджет. И чиновникам бы не "мозолило" глаз то, что украинцы батрачат за границей, потому что не могут здесь иметь нормальную работу", – сказал Андрей Садовый.