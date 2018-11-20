Оподатковувати доходи заробітчан – це абсурд, – Садовий

Уряд має вибачитися за пропозицію обкладати податком гроші, які заробітчани пересилають родичам в Україну, переконаний лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

"Ця ідея – межа абсурду! Треба дякувати тим людям, які гроші пересилають в Україну, і тут їхні родини мають за що жити. Ми вже раніше чули закиди, що українці забагато їдять. Шановні, майте совість!", – наголошує Андрій Садовий.

Натомість він рекомендує міністрам поїхати пожити на кордон.

"Може б тоді сотні мільярдів гривень, які Україна втрачає від чорних схем на митниці, пішли би в плюс до державного бюджету. І високопосадовцям би не "муляло" око те, що українці батрачать за кордоном, бо не можуть тут мати нормальної роботи", – сказав Андрій Садовий.