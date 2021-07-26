Местные СМИ пишут, что речь идет о мужчине, который облил завуча медколледжа фекалиями. Якобы это ветеран АТО Дмитрий Корней, однако в полиции имени не пишут.

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Полиция забрала у мужчины нелегальное оружие на экспертизу

В полиции рассказали, что 24 июля, осуществляя досудебное расследование уголовного правонарушения, провели санкционированный обыск на территории домохозяйства 45-летнего буковинца.

Когда следственно-оперативная группа приехала к мужчине с постановлением суда об обыске, он начал вести себя агрессивно и препятствовал правоохранителям выполнять свою работу,

– утверждают в полиции.

Для обеспечения правопорядка и беспрепятственного осуществления следственных действий, на место обыска прибыли спецназовцы.

У мужчины обнаружили пистолет

Во время обыска полиция нашла и изъяла:

пистолет, на который у мужчины не было необходимых разрешительных документов;

а также другие вещественные доказательства, которые могут свидетельствовать о противоправном действии.

Правоохранители заявили, что:

решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;

изъятый пистолет направят на экспертизу;

решают вопрос об открытии уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием.

Кстати, издание пишет, что полиция открыла уголовное производство по обращению преподавательницы по статье о хулиганстве. Также утверждает, что у мужчины изъяли ведро, где были нечистоты и мобильный телефон, на который записывали видео.

Жена мужчины сообщила, что якобы ему стало плохо во время обысков, ему вызвали скорую. Также она утверждает, что все происходящее – "подстава полиции".

Вероятно обыскивали ветерана АТО