Місцеві ЗМІ пишуть, що мовиться про чоловіка, який облив завуча медколеджу фекаліями. Нібито це ветеран АТО Дмитро Корній, однак у поліції імені не пишуть.

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Поліція забрала у чоловіка нелегальну зброю на експертизу

У поліції розповіли, що 24 липня, здійснюючи досудове розслідування кримінального правопорушення, провели санкціонований обшук на території домогосподарства 45-річного буковинця.

Коли слідчо-оперативна група приїхала до чоловіка з ухвалою суду про обшук, він почав поводитися агресивно та перешкоджав правоохоронцям виконувати свою роботу,

– стверджують в поліції.

Для забезпечення правопорядку та безперешкодного здійснення слідчих дій, на місце обшуку прибули спецпризначенці.

У чоловіка виявили пістолет

Під час обшуку поліція знайшла та вилучила:

пістолет, на який у чоловіка не було необхідних дозвільних документів;

а також інші речові докази, що можуть свідчити про протиправну дії.

Правоохоронці заявили, що:

вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;

вилучений пістолет направлять на експертизу;

вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю.

До речі, видання пише, що поліція відкрила кримінальне провадження за зверненням викладачки за статтею про хуліганство. Також стверджує, що у чоловіка вилучили відро, де були нечистоти та мобільний телефон, на який записували відео.

Дружина чоловіка повідомила, що нібито йому стало зле під час обшуків, йому викликали швидку. Також вона стверджує, що все, що відбувається – "підстава поліції".

Ймовірно обшукували ветерана АТО