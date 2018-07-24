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Облили горючей жидкостью и подожгли: в Берлине совершили нападение на бездомных

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Полиция Берлина
Полиция Берлина / properm.ru

Двух бездомных в Берлине доставили в больницу после того, как их облили горючей жидкостью и намеренно подожгли.

Об этом сообщает ВВС.

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Отмечается, что 47 и 62-летних мужчин атаковали на железнодорожной станции Шеневейде незадолго до полуночи в воскресенье. Младший пострадавший находится в коме. Нападавшего или нападающих пока не идентифицировали, мотивы тоже неизвестны.

Полиция начала расследование, классифицировав дело, как покушение на убийство.

Теги: Полиция
Источник: 24 Канал
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