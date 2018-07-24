Облили горючою рідиною і підпалили: у Берліні скоїли напад на безхатченків

Двох безхатченків у Берліні доставили до лікарні після того, як їх облили горючою рідиною та навмисно підпалили.

Про це повідомляє ВВС. Читайте також: Громадянина Польщі затримали у Києві за підозрою у скоєнні вбивства Зазначається, що 47 і 62-річних чоловіків атакували на залізничній станції Шеневейде незадовго до півночі в неділю. Молодший потерпілий перебуває у комі. Нападника або нападників поки не ідентифікували, мотиви теж невідомі. Поліція розпочала розслідування, класифікувавши справу, як замах на вбивство.