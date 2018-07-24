Облили горючою рідиною і підпалили: у Берліні скоїли напад на безхатченків
Двох безхатченків у Берліні доставили до лікарні після того, як їх облили горючою рідиною та навмисно підпалили.
Про це повідомляє ВВС.
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Зазначається, що 47 і 62-річних чоловіків атакували на залізничній станції Шеневейде незадовго до півночі в неділю. Молодший потерпілий перебуває у комі. Нападника або нападників поки не ідентифікували, мотиви теж невідомі.
Поліція розпочала розслідування, класифікувавши справу, як замах на вбивство.
Джерело: 24 Канал
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