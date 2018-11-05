20:52
5 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Облэнерго реформируют: когда и сколько будем платить по-новому

      250 Читати новину українською
      Облэнерго реформируют: когда и сколько будем платить по-новому

      По закону о рынке электроэнергии украинцы смогут самостоятельно выбирать поставщика электроэнергии. Но сначала облэнерго должны измениться. Как это будет происходить, когда вступит в действие и как повлияет на вашу жизнь? Мы разобрались и расскажем далее.

      До декабря 2018 года облэнерго, как мы их знаем, должны будут реформироваться – разделиться на операторов распределительных сетей и поставщиков электроэнергии.

      Захотят ли облэнерго разделяться – тут без вариантов, иначе закон предусматривает для них существенную ответственность: штраф до 10% годовой выручки оператора системы распределения. (Для примера – доход "Киевоблэнерго" в 2017 году составил 8 миллиардов 28 миллионов гривен, следовательно, штраф был бы – 802,8 миллиона).

      Тем временем в НКРЕКП, Министерстве энергетики и угольной промышленности, "Укрэнерго" и ГП "Энергорынок" работают над подзаконными актами.

      Читайте также: Закон о рынке электроэнергии: что он нам готовит

      Реформа в идеале

      Старший исследователь энергетических студий Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Андрей Чубик в комментарии 24 каналу разъяснил подробнее, как будет происходить реформирование.

      До завершение раздела облэнерго, и периода регулируемых цен, поставщики электроэнергии будут оставаться поставщиками универсальных услуг. У них не будет возможности конкурировать между собой по крайней мере в сегменте поставок населению.

      Одновременно с этим "Энергорынок" – государственная компания, которая сейчас является так называемым коммерческим оператором рынка, должна быть разделена на:

      - оператора рынка с функциями биржи для заключения прямых контрактов между производителями и поставщиками,
      - поставщика "последней надежды" – возьмет на себя обеспечение тех категорий потребителей, которые не смогут себе избрать независимого поставщика.

      Поставщик "последней надежды" создаст пакеты предложений для всех категорий потребителей по долгосрочным контрактам, и заключит контракты на день вперед и внутридневной торговли электроэнергией.

      Оператор системы передачи – "Укрэнерго" – будет ответственным за балансировку Объединенной энергетической системы и будет предоставлять дополнительные услуги участникам рынка. В тариф "Укрэнерго" предусмотрено также включение затрат на оплату электроэнергии, которая будет производиться объектами возобновляемой энергетики.

      Что это все даст: государство освободится от необходимости обеспечивать функционирование системы перекрестного субсидирования различных потребителей и политического популизма вокруг тарифов. Исчезнет тотальный монополизм облэнерго. Зато возникнут предприятия, которые будут региональными монополиями только по распределению и будут подпадать под соответствующее регулирование НКРЕКП.

      Промышленные потребители получат возможность выбирать наиболее удобный для них вариант поставки электроэнергии среди различных категорий поставщиков.

      Кому належать обленерго
      Владельцев облэнерго в Украине можно на пальцах пересчитать (по данным БизнесЦензор, 2016)

      Сколько будет стоить электроэнергия

      Цена электроэнергии будет самой низкой в крупных промышленных потребителей со стабильным режимом потребления.

      Для бытовых потребителей увеличится стоимость электроэнергии – из-за значительно более сложного пути ее доставки к мелкому потребителю. При этом наиболее выигрышную позицию получат те, кто установят домашние электростанции и подключатся к общей сети или даже создадут локальные сети и смогут продавать выработанную электроэнергию соседям, отметил Андрей Чубик.

      В стоимость электроэнергии будет входить:

      - стоимость генерации (у каждого вида разная);
      - передача магистральными линиями электропередачи и/или линиями систем распределения;
      - надбавка поставщиков.

      Для разных регионов сформируются разные цены, в зависимости от расстояния до мощностей по генерации, их видов и особенностей инфраструктуры доставки.

      Для большинства тариф может быть выше в силу больших затрат на обслуживание мелкого потребителя.

      Читайте также: Цены на электроэнергию для населения будут формировать по-новому

      Эксперт по энергетике Стратегической группы советников Премьер-министра (SAGSUR) Карел Хирман в комментарии 24 каналу разъяснил: на стоимость электроэнергии влияют такие же факторы, что и на стоимость каждого продукта: затраты на ее производство, в том числе стоимость топлива. В цену для конечного потребителя входят и расходы на ее доставку (дистрибуцию), налоги и другие тарифные расходы (например, стоимость т.н. "зеленого тарифа" на выработку электроэнергии из возобновляемых источников (солнце или ветер), а также расходы на регуляцию сетей при балансировке пиков).

      При этом рассчитывать стоимость центрально никто не будет – будет работать рынок. Но регулятор будет устанавливать тарифы на распределение (дистрибуцию), и временно максимальные цены для населения. И цены на рынке, особенно для промышленности будут очень разные от разных поставщиков (продавцов-трейдеров), как это уже видим на рынке газа.

      Цена одного киловатт-часа для крупных покупателей (потребителей) электроэнергии должна быть ниже, чем для населения. Пока этого принципа нет на рынке газа и, наверное, еще не будет и на рынке электроэнергии, но это временное явление, которое должно быть быстро исправлено,
      – отметил Карел Хирман.

      Проблемы с монополистами

      Но чтобы состоялась реформа в идеале – не достаточно принять закон о рынке, нужно еще и устранить монополию. Без этого рынок не имеет никакой возможности не то что заработать, но и родиться.

      Надо "снять удавку с шеи энергетики и наконец родить свободный конкурентный рынок", – отметила в комментарии 24 каналу энергетический эксперт Мария Яковлева.

      По ее словам "от перемены места составляющей сумма не изменится", если опять те же собственники-монополисты, только теперь в двух лицах, будут транспортировать по распределительным сетям и поставлять электроэнергию потребителям.

      Уже три года "работает" по таким правилам рынок газа. Где облгазы разделились на распределителей и поставщиков. У потребителя, как не было возможности выбирать себе поставщика так и нет. "Реформы" в электроэнергетике движутся таким же путем. Изменений не надо ожидать, рынок не родится. Монополия не заинтересована делиться своей территорией и доходами,
      – отметила Яковлева.

      По убеждению эксперта, если ничего не сделают с монополиями, то государство получит увеличение фонда субсидий, увеличение общего дефицита государственного бюджета и путь к банкротству. Облэнерго – сохранение монополии, рост доходов за счет повышения рыночной цены. А промпотребители и бытовые потребители – неуправляемое повышение цены, в связи с тем, что рынок так и не будет создан.

      Читайте также: Новый рынок электроэнергии в Украине: как реформированием не наделать хуже

      Что нужно, чтобы рынок электроэнергии заработал

      Для полноценного старта рынка электроэнергии, пояснил Адрей Чубик, нужно:

      - провести корпоратизацию "Укрэнерго", нарастить его потенциал по диспетчеризации и управлению Объединенной энергетической системой;
      - создать нормативно-правовую базу для функционирования рынка долгосрочных, на сутки вперед и внутрисуточного рынка договоров;
      - создать торговые площадки и обеспечение возможностей для надлежащего функционирования независимых поставщиков электроэнергии.

      Важным вопросом остается формат включения в рынок возобновляемой энергетики через увеличение ее ответственности за балансировку и постепенный переход к прямым договорам с потребителями.

      И все это надо успеть сделать до 1 июля 2019 года – именно тогда, согласно действующему закону о рынке электроэнергии, должен заработать этот самый рынок.

      Если все удастся – произойдет демонополизация всей сферы электрической энергии в Украине и установление адекватной цены за потребление электроэнергии. Если нет... Будем надеяться, что удастся. И следить, как происходит процесс.

      Читайте также: Как экономить электроэнергию: 11 правил для техники

      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Законодательство Деньги Бизнес Статьи Электроэнергия
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Немає в Україні більших злочинців, аніж люди в погонах
      сегодня , 20:30 Немає в Україні більших злочинців, аніж люди в погонах
      Артем Овдієнко
      Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      сегодня , 08:57 Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка
      Євгенія Мазур
      Кто убил Катю Гандзюк: что известно о нападавших на активистку из Херсона
      сегодня , 19:06 Кто убил Катю Гандзюк: что известно о нападавших на активистку из Херсона
      Євгенія Мазур
      Пологовий туризм: чому українки ідуть народжувати в США?
      сегодня , 19:01 Пологовий туризм: чому українки ідуть народжувати в США?
      Блог Медіа
      Олегу Блохину – 66 лет. Памятные голы и матчи знаменитого футболиста
      сегодня , 18:03 Олегу Блохину – 66 лет. Памятные голы и матчи знаменитого футболиста
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук