Облэнерго реформируют: когда и сколько будем платить по-новому

По закону о рынке электроэнергии украинцы смогут самостоятельно выбирать поставщика электроэнергии. Но сначала облэнерго должны измениться. Как это будет происходить, когда вступит в действие и как повлияет на вашу жизнь? Мы разобрались и расскажем далее.

До декабря 2018 года облэнерго, как мы их знаем, должны будут реформироваться – разделиться на операторов распределительных сетей и поставщиков электроэнергии.

Захотят ли облэнерго разделяться – тут без вариантов, иначе закон предусматривает для них существенную ответственность: штраф до 10% годовой выручки оператора системы распределения. (Для примера – доход "Киевоблэнерго" в 2017 году составил 8 миллиардов 28 миллионов гривен, следовательно, штраф был бы – 802,8 миллиона).

Тем временем в НКРЕКП, Министерстве энергетики и угольной промышленности, "Укрэнерго" и ГП "Энергорынок" работают над подзаконными актами.

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Реформа в идеале

Старший исследователь энергетических студий Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Андрей Чубик в комментарии 24 каналу разъяснил подробнее, как будет происходить реформирование.

До завершение раздела облэнерго, и периода регулируемых цен, поставщики электроэнергии будут оставаться поставщиками универсальных услуг. У них не будет возможности конкурировать между собой по крайней мере в сегменте поставок населению.

Одновременно с этим "Энергорынок" – государственная компания, которая сейчас является так называемым коммерческим оператором рынка, должна быть разделена на:

- оператора рынка с функциями биржи для заключения прямых контрактов между производителями и поставщиками,

- поставщика "последней надежды" – возьмет на себя обеспечение тех категорий потребителей, которые не смогут себе избрать независимого поставщика.

Поставщик "последней надежды" создаст пакеты предложений для всех категорий потребителей по долгосрочным контрактам, и заключит контракты на день вперед и внутридневной торговли электроэнергией.

Оператор системы передачи – "Укрэнерго" – будет ответственным за балансировку Объединенной энергетической системы и будет предоставлять дополнительные услуги участникам рынка. В тариф "Укрэнерго" предусмотрено также включение затрат на оплату электроэнергии, которая будет производиться объектами возобновляемой энергетики.

Что это все даст: государство освободится от необходимости обеспечивать функционирование системы перекрестного субсидирования различных потребителей и политического популизма вокруг тарифов. Исчезнет тотальный монополизм облэнерго. Зато возникнут предприятия, которые будут региональными монополиями только по распределению и будут подпадать под соответствующее регулирование НКРЕКП.

Промышленные потребители получат возможность выбирать наиболее удобный для них вариант поставки электроэнергии среди различных категорий поставщиков.



Владельцев облэнерго в Украине можно на пальцах пересчитать (по данным БизнесЦензор, 2016)

Сколько будет стоить электроэнергия

Цена электроэнергии будет самой низкой в крупных промышленных потребителей со стабильным режимом потребления.

Для бытовых потребителей увеличится стоимость электроэнергии – из-за значительно более сложного пути ее доставки к мелкому потребителю. При этом наиболее выигрышную позицию получат те, кто установят домашние электростанции и подключатся к общей сети или даже создадут локальные сети и смогут продавать выработанную электроэнергию соседям, отметил Андрей Чубик.

В стоимость электроэнергии будет входить:

- стоимость генерации (у каждого вида разная);

- передача магистральными линиями электропередачи и/или линиями систем распределения;

- надбавка поставщиков.

Для разных регионов сформируются разные цены, в зависимости от расстояния до мощностей по генерации, их видов и особенностей инфраструктуры доставки.

Для большинства тариф может быть выше в силу больших затрат на обслуживание мелкого потребителя.

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Эксперт по энергетике Стратегической группы советников Премьер-министра (SAGSUR) Карел Хирман в комментарии 24 каналу разъяснил: на стоимость электроэнергии влияют такие же факторы, что и на стоимость каждого продукта: затраты на ее производство, в том числе стоимость топлива. В цену для конечного потребителя входят и расходы на ее доставку (дистрибуцию), налоги и другие тарифные расходы (например, стоимость т.н. "зеленого тарифа" на выработку электроэнергии из возобновляемых источников (солнце или ветер), а также расходы на регуляцию сетей при балансировке пиков).

При этом рассчитывать стоимость центрально никто не будет – будет работать рынок. Но регулятор будет устанавливать тарифы на распределение (дистрибуцию), и временно максимальные цены для населения. И цены на рынке, особенно для промышленности будут очень разные от разных поставщиков (продавцов-трейдеров), как это уже видим на рынке газа.

Цена одного киловатт-часа для крупных покупателей (потребителей) электроэнергии должна быть ниже, чем для населения. Пока этого принципа нет на рынке газа и, наверное, еще не будет и на рынке электроэнергии, но это временное явление, которое должно быть быстро исправлено,

– отметил Карел Хирман.

Проблемы с монополистами

Но чтобы состоялась реформа в идеале – не достаточно принять закон о рынке, нужно еще и устранить монополию. Без этого рынок не имеет никакой возможности не то что заработать, но и родиться.

Надо "снять удавку с шеи энергетики и наконец родить свободный конкурентный рынок", – отметила в комментарии 24 каналу энергетический эксперт Мария Яковлева.

По ее словам "от перемены места составляющей сумма не изменится", если опять те же собственники-монополисты, только теперь в двух лицах, будут транспортировать по распределительным сетям и поставлять электроэнергию потребителям.

Уже три года "работает" по таким правилам рынок газа. Где облгазы разделились на распределителей и поставщиков. У потребителя, как не было возможности выбирать себе поставщика так и нет. "Реформы" в электроэнергетике движутся таким же путем. Изменений не надо ожидать, рынок не родится. Монополия не заинтересована делиться своей территорией и доходами,

– отметила Яковлева.

По убеждению эксперта, если ничего не сделают с монополиями, то государство получит увеличение фонда субсидий, увеличение общего дефицита государственного бюджета и путь к банкротству. Облэнерго – сохранение монополии, рост доходов за счет повышения рыночной цены. А промпотребители и бытовые потребители – неуправляемое повышение цены, в связи с тем, что рынок так и не будет создан.

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Что нужно, чтобы рынок электроэнергии заработал

Для полноценного старта рынка электроэнергии, пояснил Адрей Чубик, нужно:

- провести корпоратизацию "Укрэнерго", нарастить его потенциал по диспетчеризации и управлению Объединенной энергетической системой;

- создать нормативно-правовую базу для функционирования рынка долгосрочных, на сутки вперед и внутрисуточного рынка договоров;

- создать торговые площадки и обеспечение возможностей для надлежащего функционирования независимых поставщиков электроэнергии.

Важным вопросом остается формат включения в рынок возобновляемой энергетики через увеличение ее ответственности за балансировку и постепенный переход к прямым договорам с потребителями.

И все это надо успеть сделать до 1 июля 2019 года – именно тогда, согласно действующему закону о рынке электроэнергии, должен заработать этот самый рынок.

Если все удастся – произойдет демонополизация всей сферы электрической энергии в Украине и установление адекватной цены за потребление электроэнергии. Если нет... Будем надеяться, что удастся. И следить, как происходит процесс.

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