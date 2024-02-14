Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции отреагировал на падение российского “Шахеда” на территории Молдовы. Он отметил, что НАТО внимательно следит за ситуацией, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Это демонстрирует безрассудное поведение России, – Столтенберг

Глава НАТО сказал, что обнаружение фрагментов беспилотника в Молдове в очередной раз демонстрирует, что война в Украине опасна.

Это является прямым результатом военной агрессии, которую президент Путин начал против Молдовы и Украины. Это также демонстрирует безрассудное поведение России, которая нападает на другую страну, что также имеет последствия для соседей, таких как Молдова,

– отметил Столтенберг.

Он добавил, что НАТО тесно сотрудничает с партнером Молдовой, в частности, над реформами и развитием потенциала.

Но, конечно, мы также уважаем нейтралитет Молдовы, и Молдова не стремится к членству в НАТО. Впрочем, мы очень приветствуем дальнейшее укрепление партнерства с Молдовой, к которому она стремится,

– отметил он.

Как на падение обломков отреагировала Санду

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на падение обломков "Шахеда" на территории страны. Этому она посвятила пост в своих соцсетях.

Война России против Украины – снова вплотную к Молдове. Обнаружение сегодня обломков беспилотника Shahed на юге Молдовы служит еще одним ярким напоминанием о мрачной реальности, с которой мы сталкиваемся. Агрессия России ставит под угрозу весь континент,

– написала она.

Майя Санду подчеркнула, что поддержка Украины должна продолжаться.

Обратим внимание, что в ту ночь на 11 февраля российские военные запустили по Украине сразу 45 дронов-камикадзе. Нашим военным удалось уничтожить 40 "Шахедов".

Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что с начала 2024 года нашим защитникам удалось сбить 359 дронов-камикадзе. Их враг запустил по нашему государству, чтобы продолжать сеять свой террор.