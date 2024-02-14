Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції відреагував на падіння російського "Шахеда" на території Молдови. Він зазначив, що НАТО уважно стежить за ситуацією, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Це демонструє безрозсудну поведінку Росії, – Столтенберг

Очільник НАТО сказав, що виявлення фрагментів безпілотника в Молдові укотре демонструє, що війна в Україні є небезпечною.

Це є прямим результатом військової агресії, яку президент Путін розпочав проти Молдови та України. Це також демонструє безрозсудну поведінку Росії, яка нападає на іншу країну, що також має наслідки для сусідів, таких як Молдова,

– зазначив Столтенберг.

Він додав, що НАТО тісно співпрацює із партнером Молдовою, зокрема, над реформами та розбудовою потенціалу.

Але, звичайно, ми також поважаємо нейтралітет Молдови, і Молдова не прагне до членства в НАТО. Втім, ми дуже вітаємо подальше зміцнення партнерства з Молдовою, до якого вона прагне,

– зазначив він.

Як на падіння уламків відреагувала Санду

Президентка Молдови Майя Санду відреагувала на падіння уламків "Шахеда" на території країни. Цьому вона присвятила допис у своїх соцмережах.

Війна Росії проти України – знову впритул до Молдови. Виявлення сьогодні уламків безпілотника Shahed на півдні Молдови служить ще одним яскравим нагадуванням про похмуру реальність, з якою ми стикаємося. Агресія Росії ставить під загрозу весь континент,

– написала вона.

Майя Санду підкреслила, що підтримка України повинна тривати.

Звернімо увагу, що тієї ночі проти 11 лютого російські військові запустили по Україні відразу 45 дронів-камікадзе. Нашим військовим вдалося знищити 40 "Шахедів".

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зауважив, що від початку 2024 року нашим захисникам вдалося збити 359 дронів-камікадзе. Їх ворог запустив по нашій державі, щоб продовжувати сіяти свій терор.