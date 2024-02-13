Міністерство оборони Молдови прокоментувало нещодавнє падіння російського БпЛА на території цієї країни. Нагадаємо, що дрон-камікадзе впав там під час атаки Росії на Одещину у ніч з 9 на 10 лютого.

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Чому російський дрон не знайшли вчасно

Місцева прикордонна поліція знайшла уламки "Шахеда" вдень 11 лютого. Міноборони Молдови нещодавно визнало, що військові радари та системи раннього попередження не змогли вчасно виявити російський дрон.

Основна причина – мала висота польоту цілі, мала відбиваюча площа осколків і велика відстань до цілі, в тому числі через кривизну місцевості,

– пояснив відділ комунікацій оборонного відомства.

"Шахед" впав у Молдові разом з бойовою частиною

Серед уламків російського БпЛА також знайшли бойову частину, яка не розірвалася. Мовиться про 50 кілограмів вибухівки. Місцеві фахівці потім підірвали небезпечну знахідку.

Сам дрон впав біля кордону Молдови з Україною неподалік від села Етулія Вулканештського району. Згодом цю місцевість оточили. Прикордонна поліція зробила припущення, що цей дрон збила українська зенітна установка.

Президентка Молдови Майя Санду пізніше прокоментувала падіння російського дрона. Вона заявила, що агресія Росії ставить під загрозу весь континент, а підтримка України має тривати.

У Молдові знайшли ракетні уламки

Восени минулого року у Молдові знайшли уламки ракети. Їх виявили в озері Гарбовець біля села Фарладан Каушанського району.

Згодом з'ясувалося, що це була протиповітряна ракета. Місцева влада припустила, що її вибуховий компонент міг потрапити на дно озера.