К счастью, пострадавших в результате обстрела нет. В то же время украинцы смогли получить еще одно доказательство того, что Россия нарушает правила войны.

Важно В Николаеве россияне стреляют по гражданским объектам: уже пострадали котельная, кафе и автомобиль

Кассетные боеприпасы запрещены в мире, поскольку такие снаряды разбрасывают множество разрывных частиц.

Кассетные снаряды запрещены во всех цивилизованных странах, подписавших Конвенцию по кассетным боеприпасам,

– заявил нардеп Сергей Лещенко.

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