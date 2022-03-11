К счастью, пострадавших в результате обстрела нет. В то же время украинцы смогли получить еще одно доказательство того, что Россия нарушает правила войны.
Важно В Николаеве россияне стреляют по гражданским объектам: уже пострадали котельная, кафе и автомобиль
Кассетные боеприпасы запрещены в мире, поскольку такие снаряды разбрасывают множество разрывных частиц.
Кассетные снаряды запрещены во всех цивилизованных странах, подписавших Конвенцию по кассетным боеприпасам,
– заявил нардеп Сергей Лещенко.
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