На щастя, постраждалих внаслідок обстрілу немає. Натомість українці змогли отримати ще один доказ того, що Росія порушує правила війни.

Важливо У Миколаєві росіяни стріляють по цивільним об'єктам: вже постраждали котельня, кафе та авто

Касетні боєприпаси заборонені у світі, оскільки такі снаряда розкидають безліч розривних частинок.

Касетні снаряди заборонені у всіх цивілізованих країнах, які підписали Конвенцію з касетних боєприпасів,

– заявив нардеп Сергій Лещенко.

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