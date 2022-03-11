Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що окупанти безладно обстрілюють житлові квартали. Наразі даних про загиблих немає.

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Окупанти встигли обстріляти місцеві котельню, будинок та автомобіль. Також повідомляється, що 1 людина поранена – у чоловіка рана від уламку снаряда.

За словами Віталія Кіма, росіяни стріляли без розбору, не прицілюючись.

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