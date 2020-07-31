Глава ассоциации рыболовов Украины предупреждает, что особую опасность представляют дноуглубительные работы на реке Припять.

Резкое обмеление и загрязнение Днепра приобрело катастрофические масштабы, говорится в сюжете 5 канала.

Ситуация может угрожать жизни миллионов людей. По официальным данным, две трети населения Украины берет и использует воду крупнейшей реки страны для собственных нужд. Однако, из-за бесхозяйственного отношения, в водоеме размножилась растительность и появились виды, например медузы, которых никогда здесь не было.

По словам главы ассоциации рыболовов Украины Александра Чистякова: "На протяжении последних 20 лет Днепр обмелел более чем на 2 метра. Поэтому что вода очень хорошо прогревается солнцем, и в его заливах можно встретить уже большое количество медуз".

Особую опасность, предупреждает эксперт, составляют дноуглубительные работы на реке Припять. Ведь поднятый радиационный ил обязательно попадет в водопровод Киева, и может отравить столицу и весь центральный регион Украины.

Однако большинство экологических активистов обходят эту тему, говорится в сюжете. И даже вредят реальном распостранению информации.

Так, показательные проплаченные митинги с плакатами, которые обычно очень часто проводятся во время выборов, лишь отвлекают внимание от настоящих угроз жизни и здоровью миллионов наших соотечественников.

Александр Чистяков убежден, решить эти и многие другие экологических проблем страны сможет только продуманная государственная стратегия, рассчитанная на годы. И сознательные усилия всех украинцев.