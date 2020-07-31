Голова асоціації рибалок України попереджає, що особливу небезпеку становлять днопоглиблювальні роботи на річці Прип'ять.

Різке обміління та забруднення Дніпра набуло катастрофічних масштабів, йдеться у сюжеті 5 каналу.

Ситуація може загрожувати життю мільйонів людей. За офіційними даними, дві третини населення України вживає та використовує воду найбільшої річки країни для власних потреб. Однак, через безгосподарне ставлення, у водоймі розмножилася рослинність і з’явились види, як-то медузи, яких ніколи тут не було.

За словами голови асоціації рибалок України Олександра Чистякова: "Впродовж останніх 20 років Дніпро обмілів більше ніж на 2 метри. Тому вода дуже добре прогрівається сонцем, і в його затоках можна зустріти вже велику кількість медуз".

Особливу небезпеку, попереджає експерт, становлять днопоглиблювальні роботи на річці Прип'ять. Адже піднятий радіаційний мул обов’язково потрапить у водопровід Києва, і може отруїти столицю та весь центральний регіон України.

Однак більшість екологічних активістів оминають цю тему, йдеться в сюжеті. І навіть шкодять реальному сприйняттю інформації.

Так, показові проплачені мітинги з плакатами, що зазвичай дуже часто проводяться під час виборів лише відволікають увагу від справжніх загроз життю і здоров’ю мільйонів наших співвітчизників.

Олександр Чистяков переконаний, вирішити ці та багато інших екологічних проблем країни зможе лише продумана державна стратегія, розрахована на роки. І свідомі зусилля всіх українців.