Украинские суды уже активно рассматривают преступления российских оккупантов против Украины и украинцев. У тех россиян, которые окажутся за нашей решеткой, есть только завершение срока наказания или обмен.

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Изменения в законе

Народные депутаты поддержали Закон "О внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Украины об урегулировании процедуры обмена лиц как военнопленных". Документ вносит изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы.

Согласно закону осужденных военнопленных могут освобождать от отбывания наказания в случае обмена. Если обмен не состоится – он продолжит отбывать наказание в местах лишения свободы.

Также изменения предлагают предусмотреть возможность судьи отменить меру пресечения для передачи военнопленного на обмен. Это будет возможно, если уполномоченный орган внесет его в списки на обмен.

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