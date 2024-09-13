Украине удалось освободить воинов Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданских людей. Также на свободе оказалась еще часть защитников и защитниц "Азовстали".

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Лубинец показал первые кадры освобождения бойцов

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, среди освобожденных - военный медик Виктор Ивчук, Герой Украины, и Ление Умерова, которую россияне захватили в заложники, когда она ехала к своему больному отцу.

Состояние здоровья возвращенных очень тяжелое, многие из них потеряли десятки килограммов веса.

Благодарен государственным органам, в частности Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными и Объединенному центру по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины при СБУ. Вместе работаем над тем, чтобы все украинцы были дома. В то же время подчеркну, что в соответствии с Женевскими конвенциями приоритет в возвращении предоставляется тяжелобольным и тяжелораненым, а также женщинам,

– написал он.

Первые кадры освобождения украинских бойцов: смотреть видео

Также в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными прокомментировали недавний обмен пленными.

"Первые мгновения на свободе. Они ждали их так долго. Первые слова поддержки и понимания: их ждут, их любят, Украина борется. Мы делаем все возможное, чтобы каждый и каждая вернулись домой", – говорится в сообщении.

Там показали первые кадры освобождения наших бойцов.

Первые кадры освобождения украинских бойцов: смотреть видео

Первые кадры освобождения украинских бойцов: смотреть видео

Отметим, что среди тех, кто вернулся из плена – 23 женщины. В частности, это гражданские украинки, которых россияне задержали и незаконно лишили свободы еще до полномасштабного вторжения.

Кроме того, за более чем 2 года плена удалось вернуть 15 военнослужащих тогдашнего полка "Азов".