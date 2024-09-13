Україні вдалось звільнити воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільних людей. Також на волі опинилась ще частина захисників і захисниць "Азовсталі".

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Лубінець показав перші кадри звільнення бійців

За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, серед звільнених — військовий медик Віктор Івчук, Герой України, та Леніє Умєрова, яку росіяни захопили в заручники, коли вона їхала до свого хворого батька.

Стан здоровʼя повернутих дуже тяжкий, багато з них втратили десятки кілограмів ваги.

Вдячний державним органам, зокрема Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими та Обʼєднаному центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при СБУ. Разом працюємо над тим, щоб усі українці були вдома. Водночас наголошу, що відповідно до Женевських конвенцій пріоритет у поверненні надається тяжкохворих і тяжкопораненим, а також жінкам,

– написав він.

Перші кадри звільнення українських бійців: дивитися відео

Також у Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими прокоментували нещоданій обмін полоненими.

"Перші миті на волі. Вони чекали їх так довго. Перші слова підтримки і розуміння: на них чекають, їх люблять, Україна бореться. Ми робимо все можливе, щоби кожен і кожна повернулися додому", – говориться у повідомленні.

Там показали перші кадри звільнення наших бійців.

Перші кадри звільнення українських бійців: дивитися відео

Перші кадри звільнення українських бійців: дивитися відео

Зазначимо, що серед тих, хто повернувся з полону – 23 жінки. Зокрема, це цивільні українки, яких росіяни затримали та незаконно позбавили волі ще до повномасштабного вторгнення.

Окрім того, за понад 2 роки полону вдалося повернути 15 військовослужбовців тодішнього полку "Азов".