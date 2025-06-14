Среди тех, кого освободили, – военный родом из Славянска. Над ним, как и над другими пленными, издевались оккупанты, передает 24 Канал.

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Захватчики отрубили воину палец

Воин рассказал, что в плену россияне отрубили его указательный палец. Когда он спросил у палачей, зачем они это сделали. Те цинично ответили, что "он (палец – 24 Канал) ему больше не понадобится".

Военному отрубили палец в плену: смотрите видео

Напомним, что на днях в сети распространилось фото бывшего украинского пленного. На его животе заметны глубокие шрамы, а также надпись "Слава России". Ее оккупанты выжгли прямо на теле мужчины.

Известно, что эту фотографию сделал врач во время осмотра в одном из региональных центров. Мужчина хотел показать, через что проходят в плену наши защитники.