Серед тих, кого звільнили, – військовий родом зі Слов'янська. Над ним, як і над іншими полоненими, знущалися окупанти, передає 24 Канал.

Дивіться також Україна першою розпочала виконання процедури за формулою "безстрокового санітарного обміну"

Загарбники відрубали воїну палець

Воїн розповів, що у полоні росіяни відрубали його вказівний палець. Коли він запитав у катів, навіщо вони це зробили. Ті цинічно відповіли, що "він (палець – 24 Канал) йому більше не знадобиться".

Військовому відрубали палець у полоні: дивіться відео

Нагадаємо, що днями в мережі поширилося фото колишнього українського полоненого. На його животі помітні глибокі шрами, а також напис "Слава Росії". Його окупанти випалили просто на тілі чоловіка.

Відомо, що цю світлину зробив лікар під час огляду в одному з регіональних центрів. Чоловік хотів показати, через що проходять у полоні наші захисники.