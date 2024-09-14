На опубликованных видео можно увидеть, как возвращенные украинцы говорят долгожданное "Алло, мамочка". Один из защитников даже зачитал для мамы стихотворение.

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Какими были первые слова возвращенных защитников к родным

Сегодня, 14 сентября, на Родину вернулись 103 украинских защитников. Среди освобожденных – защитники 36 бригады морской пехоты, Нацгвардии, в частности 12-й бригады специального назначения "Азов", пограничники, представители спецподразделения "Кракен".

На первом видео защитник читает стихотворение для своей матери, которая верила в его возвращение и с нетерпением ждала его из плена.

Защитник читает маме стихотворение: смотрите видео

На другом видео мы можем увидеть, как счастливый от того, что впервые за долгое время увидел маму украинский защитник говорит ей, что уже совсем скоро состоится их встреча.

Возвращенный из плена защитник звонит маме: смотрите видео

Еще на одном видео можно увидеть, как возвращенный из плена защитник говорит щемящее "Алло, мамочка".

Не волнуйтесь, я теперь в Украине. На родной земле,

– сказал родным военный.

Первый звонок сына к маме после плена: смотрите видео