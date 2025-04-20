Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Родные братья вернулись из плена

По словам самих военных, впервые они увиделись сразу после возвращения из плена. Как рассказал журналистам Артем, он узнал об участии брата в обмене случайно.

Уже в автобусе, когда называли списки, я услышал, что проверяют мою фамилию, и кто-то сказал: "Не Артем, а Илья здесь". И тогда я понял, что мой брат тоже здесь,

– объяснил он.

Военный добавил, что момент встречи с братом был настолько неожиданным, что сейчас трудно вспомнить, кто кого увидел первым. По словам защитников, теперь дома их ждет мама и вся семья – братья пока даже не успели позвонить ей.

Напомним, во время обмена из плена удалось вернуть защитников из гарнизона Мариуполя, нацгвардейцев, военных моряков, воинов ТрО, Государственной специальной службы транспорта, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем.

По данным ГУР, большинство из тех, кого удалось вернуть – это молодежь после 2000 года рождения.