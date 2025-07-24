О том, кого вернули из жестокого российского плена в рамках обмена, сообщает 24 Канал. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые бойцы ВСУ, ДШВ, ВМС, Сил ТрО, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины. Среди них есть солдаты и офицеры.

Смотрите также Все находились в плену более трех лет: из плена домой вернулись защитники ЧАЭС

Список пленных, кого вернули во время обмена 23 июля

Двое защитников с Тернопольщины вернулись из российского плена в рамках договоренностей между Россией и Украиной в Стамбуле.

На родной земле встретили жителей Волынской области

Среди освобожденных бойцов 23 июля есть волыняне:

  • Виталий Березнюк, 1980 года рождения, Мостище Камень-Каширского района;
  • Анатолий Дерлюк, 1983 года рождения, поселок Маневичи;
  • Владимир Киндюк, 1984 года рождения, г.Луцк;
  • Николай Павляшик, 1970 года рождения, с.Личины Сошичненской общины.

Из плена вернули морских пехотинцев из Николаевской области.

Они являются героями обороны Мариуполя, которые провели в плену более трех лет. Впереди защитников ждет лечение, реинтеграция и другие адаптационные мероприятия.

Жители Львовщины – дома

Из российского плена вернулся полицейский батальона полиции особого назначения "Корпус оперативно-внезапного действия" ГУНП во Львовской области Андрей Гаврильчук.

Также из неволи освобожден житель села Андреевка Золочевского района Михаил Дацко, который служил в 4-й отдельной танковой бригаде ВСУ имени гетмана Ивана Выговского. С июня 2023 года Михаил считался пропавшим без вести.

Домой из вражеского плена возвращается еще один защитник из Золочевского района – Виктор-Евгений Буковский. Воин родился в селе Елиховичи. Парень пропал без вести в феврале 2023 года возле Бахмута.

Из вражеского плена также возвращается защитник из Равы-Русской Юрий Козарь. С марта 2022 года воин находился во вражеском плену.

Всего 13 жителей области удалось освободить из плена 23 июля.

Из вражеского плена вернулись буковинцы

Трое жителей Черновицкой области были освобождены из плена:

  • 55-летний Сергей Огородник из города Сокиряны;
  • 43-летний Николай Добровольский из села Старая Жадова Сторожинецкой громады;
  • 32-летний Николай Глинский из села Кулевцы Кадубовецкой громады.

10 защитников из Запорожской области возвращаются домой. Они пройдут необходимые обследования, лечение и восстановление.

У одного из освобожденных бойцов 24 июля – День рождения. Праздник он отметит на свободе.

Ивано-Франковская область принимает героев

Из плена вернулись жители региона:

  • Бачинский Юрий;
  • Гаврильчук Андрей;
  • Угловой Владимир;
  • Недоходюк Петр;
  • Босняк Василий.

Из собственных источников 24 Канал узнал, что домой возвращается защитник из Полтавской области Тарас Шаматрин, который находился в плену более полутора лет.