О том, кого вернули из жестокого российского плена в рамках обмена, сообщает 24 Канал. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые бойцы ВСУ, ДШВ, ВМС, Сил ТрО, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины. Среди них есть солдаты и офицеры.
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Список пленных, кого вернули во время обмена 23 июля
Двое защитников с Тернопольщины вернулись из российского плена в рамках договоренностей между Россией и Украиной в Стамбуле. Среди освобожденных бойцов 23 июля есть волыняне: Из плена вернули морских пехотинцев из Николаевской области. Они являются героями обороны Мариуполя, которые провели в плену более трех лет. Впереди защитников ждет лечение, реинтеграция и другие адаптационные мероприятия. Из российского плена вернулся полицейский батальона полиции особого назначения "Корпус оперативно-внезапного действия" ГУНП во Львовской области Андрей Гаврильчук. Также из неволи освобожден житель села Андреевка Золочевского района Михаил Дацко, который служил в 4-й отдельной танковой бригаде ВСУ имени гетмана Ивана Выговского. С июня 2023 года Михаил считался пропавшим без вести. Домой из вражеского плена возвращается еще один защитник из Золочевского района – Виктор-Евгений Буковский. Воин родился в селе Елиховичи. Парень пропал без вести в феврале 2023 года возле Бахмута. Из вражеского плена также возвращается защитник из Равы-Русской Юрий Козарь. С марта 2022 года воин находился во вражеском плену. Всего 13 жителей области удалось освободить из плена 23 июля. Трое жителей Черновицкой области были освобождены из плена: 10 защитников из Запорожской области возвращаются домой. Они пройдут необходимые обследования, лечение и восстановление. У одного из освобожденных бойцов 24 июля – День рождения. Праздник он отметит на свободе. Из плена вернулись жители региона: Из собственных источников 24 Канал узнал, что домой возвращается защитник из Полтавской области Тарас Шаматрин, который находился в плену более полутора лет.
На родной земле встретили жителей Волынской области
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Из вражеского плена вернулись буковинцы
Ивано-Франковская область принимает героев
Двое защитников с Тернопольщины вернулись из российского плена в рамках договоренностей между Россией и Украиной в Стамбуле.
Среди освобожденных бойцов 23 июля есть волыняне:
Из плена вернули морских пехотинцев из Николаевской области.
Они являются героями обороны Мариуполя, которые провели в плену более трех лет. Впереди защитников ждет лечение, реинтеграция и другие адаптационные мероприятия.
Из российского плена вернулся полицейский батальона полиции особого назначения "Корпус оперативно-внезапного действия" ГУНП во Львовской области Андрей Гаврильчук.
Также из неволи освобожден житель села Андреевка Золочевского района Михаил Дацко, который служил в 4-й отдельной танковой бригаде ВСУ имени гетмана Ивана Выговского. С июня 2023 года Михаил считался пропавшим без вести.
Домой из вражеского плена возвращается еще один защитник из Золочевского района – Виктор-Евгений Буковский. Воин родился в селе Елиховичи. Парень пропал без вести в феврале 2023 года возле Бахмута.
Из вражеского плена также возвращается защитник из Равы-Русской Юрий Козарь. С марта 2022 года воин находился во вражеском плену.
Всего 13 жителей области удалось освободить из плена 23 июля.
Трое жителей Черновицкой области были освобождены из плена:
10 защитников из Запорожской области возвращаются домой. Они пройдут необходимые обследования, лечение и восстановление.
У одного из освобожденных бойцов 24 июля – День рождения. Праздник он отметит на свободе.
Из плена вернулись жители региона:
Из собственных источников 24 Канал узнал, что домой возвращается защитник из Полтавской области Тарас Шаматрин, который находился в плену более полутора лет.