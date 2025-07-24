Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

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Украина и Россия провели обмен пленными

Защитники ЧАЭС находились во вражеском плену более трех лет.

Среди освобожденных – тяжелобольные и раненые военные. Их возвращение стало результатом длительной работы украинских специалистов и международных партнеров.

В Минэнерго отметили, что это чрезвычайно важное гуманитарное событие, которое подтверждает принципиальную позицию Украины в борьбе за каждого своего защитника.

Самое ценное, что имеет Украина, – это ее люди. И наша задача – делать все возможное, чтобы каждый наш защитник вернулся домой,

– добавила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Министерство энергетики выразило благодарность всем, кто был привлечен к процессу возвращения украинцев из плена, а также тем, кто ежедневно продолжает защищать энергетическую инфраструктуру страны.

Напомним, во время обмена 23 июля из плена вернулись военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

На этот раз кроме представителей солдатского и сержантского состава удалось освободить и офицеров.