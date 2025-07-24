Подробнее о процедуре рассказали в Службе безопасности Украины, передает 24 Канал. Там показали эксклюзивные кадры события.

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Как прошел обмен пленными 23 июля?

Обмен пленными 23 июля – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение Владимира Зеленского.

Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность!

– отметили в СБУ.

СБУ показала обмен пленными: смотрите видео

Напомним, по данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, домой вернули воинов ВСУ, в частности ТрО, морской пехоты, мотопехотных и механизированных бригад, Нацгвардии, Госпогранслужбы. Это защитники Донетчины, в частности Мариуполя, Сумщины и Харьковщины.

Самому старшему освобожденному – 66 лет, а самому молодому – 27. Некоторые из бойцов попали в плен в первые месяцы полномасштабного вторжения.