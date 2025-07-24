Детальніше про процедуру розповіли в Службі безпеки України, передає 24 Канал. Там показали ексклюзивні кадри події.

Дивіться також Третій етап переговорів України та Росії у Стамбулі: усе, що відомо про перемовини 23 липня

Як минув обмін полоненими 23 липня?

Обмін полоненими 23 липня – це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Володимира Зеленського.

Життя кожного українця – найвища цінність!

– зазначили в СБУ.

СБУ показала обмін полоненими: дивіться відео

Нагадаємо, за даними українського омбудсмана Дмитра Лубінця, додому повернули воїнів ЗСУ, зокрема ТрО, морської піхоти, мотопіхотних і механізованих бригад, Нацгвардії, Держприкордонслужби. Це оборонці Донеччини, зокрема Маріуполя, Сумщини та Харківщини.

Найстаршому звільненому – 66 років, а наймолодшому – 27. Дехто із бійців потрапив у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення.