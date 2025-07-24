Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство енергетики України.

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Україна та Росія провели обмін полоненими

Захисники ЧАЕС перебували у ворожому полоні понад три роки.

Серед звільнених – важкохворі та поранені військові. Їхнє повернення стало результатом тривалої роботи українських фахівців та міжнародних партнерів.

У Міненерго наголосили, що це надзвичайно важлива гуманітарна подія, яка підтверджує принципову позицію України в боротьбі за кожного свого захисника.

Найцінніше, що має Україна, – це її люди. І наше завдання – робити все можливе, щоб кожен наш захисник повернувся додому,

– додала міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Міністерство енергетики висловило подяку всім, хто був залучений до процесу повернення українців із полону, а також тим, хто щодня продовжує захищати енергетичну інфраструктуру країни.

Нагадаємо, під час обміну 23 липня з полону повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.

Цього разу крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити й офіцерів.