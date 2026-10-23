В ГУР рассказали о тяжелом состоянии некоторых освобожденных из плена защитников

О состоянии здоровья освобожденных граждан рассказал пресс-секретарь Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии изданию "Новости.LIVE".

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Что известно о тяжелораненых защитниках?

По его словам, переговорам предшествовала длительная пауза, а сам обмен оказался чрезвычайно сложным. Всем эвакуированным бойцам и гражданским лицам сразу на месте оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Представитель ведомства подчеркнул, что часть вернувшихся защитников нуждается в неотложной и серьезной медицинской помощи. На место прибыла целая колонна машин скорой помощи.

Есть тяжелобольные, тяжелораненые. Среди тяжелобольных есть, в частности, люди с диагнозом туберкулез. Есть освобожденные защитники с ампутациями– отметил Юсов.

Большинство освобожденных находились в вражеском плену еще с 2022 года. Более 220 человек – это защитники Мариуполя из различных родов войск, в частности Сухопутных войск, Национальной гвардии и Территориальной обороны.

Также среди освобожденных оказались пятеро украинцев, переживших теракт в Еленовке. Отдельно представитель ГУР отметил возвращение 36 офицеров (отметим, что глава ОП Кирилл Буданов говорил о 38), назвал это одним из самых сложных направлений в переговорном процессе. Юсов подчеркнул, что Координационный штаб уже готовится к следующим переговорам и обменам.

Напомним, что омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал этот обмен историческим, поскольку в ходе него удалось вернуть наибольшее количество приговоренных военнослужащих. Домой вернулись 86 человек, незаконно осужденных оккупантами, и один защитник, в отношении которого страна-агрессор осуществляла уголовное преследование.