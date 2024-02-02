Известно, что среди 207 освобожденных из плена, 26 пограничников. Среди которых защитники острова Змеиный, Мариуполя и Луганщины.

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Освобожденные пограничники встретились с родными

В ГПСУ показали щемящие кадры встречи пограничников с их родными. Со слезами на глазах защитники обнимали любимых, детей, родителей.

Момент встречи пограничников с родными: видео

Что известно о последнем обмене пленными

31 января Украина вернула из плена 207 мужчин. Среди них есть как и военные, так и гражданские люди.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что домой удалось вернуть младшего сержанта Захара. Он попал в руки оккупантов вместе со своей женой Татьяной после эвакуации с "Азовстали" в мае 2022 года. Менее чем через полгода ее обменяли и вместе с двумя дочерьми она поселилась в Днепре. К сожалению, 14 января 2023 года оккупанты ударили по их дому. Защитница погибла под завалами вместе с младшей дочерью и матерью мужа.

Также домой удалось вернуть медиков, которые спасали собратьев и гражданских на Мариупольском металлургическом комбинате и "Азовстали". А еще старшего лейтенанта, который защищает Украину с 2014 года, прошел Дебальцево и дважды награжден орденом "За мужество".

В штабе рассказали, что в обмене способствовали и помогали Объединенные Арабские Эмираты.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что это был 50 обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. За это время домой удалось вернуть 3 тысячи 35 наших защитников.