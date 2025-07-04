Большинство из освобожденных находилось в российской неволе с 2022 года. Кроме солдат и сержантов, есть также и офицеры, передает 24 Канал.

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Их осудили в России

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, особенность этого обмена в том, что в результате сложных переговоров удалось вернуть защитников, которых Россия осудила на длительные сроки заключения. Также среди освобожденных – те, кто считался пропавшими без вести.

Глава МВА Игорь Клименко уточнил, что некоторые из защитников имеют ранения и значительные проблемы со здоровьем. Впереди их ждет обследование, лечение и длительное восстановление.

Защитники наконец дома: смотрите видео

Заметим, что домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил специальных операций, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Они защищали страну на Донецком, Харьковском, Луганском и Херсонском направлениях.