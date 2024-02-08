В украинской разведке отметили, что это уже 51-й обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения России. Обмен состоялся в рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными по поручению президента Украины.
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В ГУР рассказали, кого из военнопленных удалось освободить
В разведке отметили, что среди спасенных военнослужащих на этот раз 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в частности 11 тероборонцев.
В ГУР МО также рассказали, что все освобожденные наши защитники – рядового и сержантского состава.
84 спасенных воинов защищали Мариуполь (в том числе 82 – защитники "Азовстали"). Остальные выполняли боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях,
– отметили представители разведки.
В ГУР показали защитников, которых Украине удалось вернуть / Фото Координационного штаба
Они также сказали, что по меньшей мере 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому молодому – 20.
"Удалось спасти, в частности, медика, который в сверхсложных условиях спасал раненых на "Азовстали", родных братьев Николая и Романа", – говорится в заметке ГУР.
В ведомстве выразили благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за оказанную помощь и содействие в организации этого обмена. В ГУР отметили, что с момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3 135 защитников и защитниц.
Напоследок в разведке заверили, что продолжают упорно работать, чтобы как можно быстрее вернуть из плена всех наших людей.
Украина вернула домой 100 защитников
- Владимир Зеленский вечером 8 февраля рассказал, что Украина спасла из российского плена еще сотню своих защитников. Большинство из них были защитниками Мариуполя.
- Кроме того, среди украинских военнопленных были представители Нацгвардии, Госпогранслужбы, Вооруженных сил Украины, ТрО. Все они получат новую одежду, телефоны, смогут вкусно поужинать и получить необходимую медицинскую помощь.
- Стоит отметить, что это уже второй обмен военнопленными за более чем неделю. До этого предыдущий обмен состоялся 31 января.