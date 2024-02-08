В українській розвідці наголосили, що це вже 51-й обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Обмін відбувся в межах роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України.

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У ГУР розповіли, кого з військовополонених вдалося звільнити

У розвідці зауважили, що серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

У ГУР МО також розповіли, що всі визволені наші захисники – рядового та сержантського складу.

84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в тому числі 82 – оборонці "Азовсталі"). Решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках,

– зазначили представники розвідки.

У ГУР показали захисників, яких Україні вдалося повернути / Фото Координаційного штабу

Вони також сказали, що щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20.

"Вдалося врятувати, зокрема, медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", рідних братів Миколу та Романа", – мовиться у дописі ГУР.

У відомстві висловили вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну. У ГУР зауважили, що з моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3 135 захисників та захисниць.

Наостанок у розвідці запевнили, що продовжують наполегливо працювати, аби якнайшвидше повернути з полону всіх наших людей.

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