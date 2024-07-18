Об этом 24 Каналу сообщил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, однако он отметил, что возвращать из плена нужно всех украинских граждан в любых ситуациях, даже, когда возникают определенные подозрения относительно пленного.

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"Обмены – это святое. В любом случае обменивать надо всех, кто имеет гражданство Украины, это все наши люди. И я сейчас говорю о военнопленных, потому что есть еще отдельная программа – это обмен гражданскими. Есть очень много разных списков, площадок, на которых проводят переговоры", – озвучил Подоляк.

Силовые структуры проведут проверку

Подоляк отметил, что в отношении бойца, которого подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами, будет проведена соответствующая проверка. Такие меры в отношении людей, которые находились в плену, осуществляются и это, с его слов, обычная практика.

Но это не должно происходить во время обменного процесса. То есть забирать людей из плена нужно в любом случае, а уже в дальнейшем проводить юридическую работу. И такие ситуации не должны дискредитировать процессы обмена,

– уверен Подоляк.

Россия может сыграть на этой ситуации

По мнению Подоляка, страна-агрессор будет использовать любую подобную ситуацию для определенной психологически-информационной работы.

Россия будет устраивать информационные атаки на Украину. Обменные процессы у нас и так сложные, с привлечением посредников, есть ряд стран, которые активно присоединяются,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Подоляк отметил, что Россия в дальнейшем будет издеваться над украинскими военными и гражданскими пленными, потому что страна-агрессор ведет геноцидный тип войны. Россия не принимает во внимание конвенции по обращению с военнопленными, поэтому, к сожалению, максимально жестоко с ними обходиться.