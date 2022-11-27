Об этом рассказала для 24 канала супруга защитника Мариуполя Оксана Дубик. По ее словам, власти передают все новости, но этого все равно мало, потому что нет никакой информации о родных, которые находятся в плену.
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"Мой муж ранен, имеет перелом ноги. Он таким выходил из Азовстали. Я не думаю, что в неволе его состояние здоровья улучшилось, потому что похудел до 52 килограммов. У него рост 1 метр 80 сантиметров. Эти новости я имею от ребят, которые вышли", – сказала женщина.
Последний раз была связь 28 февраля
Оксана не знает, где находится ее муж. Информации нет после того, как его и собратьев вывезли из Оленевки и развезли по колониям России.
Когда наши ребята выходили из Мариуполя под гарантии, мы в это верили. Думали, что они вернутся максимум через 3 месяца. Прошло полгода, уволили очень малое количество. Это даже не 15%. Если так будут освобождать, то сидеть нашим ребятам еще очень долго, – сказала Оксана.
Она надеется, что ситуация на контроле президента. Женщина верит в возвращение мужа, с которым последний раз контактировала еще 28 февраля.
"Все, что я знаю – это он побратимов, которых обменяли. Так каждая семья узнает что-то о своих родных. Мужчину видели в Белгородской области. У него были ранения, ходит на костылях", – добавила Оксана.
Обратите внимание – Оксана Дубик о плененном мужчине: смотрите видео
Обмен пленными: последние новости
- В Украину 23 ноября из российского плена вернулись 36 граждан, 35 из которых – военные.
- Еще 50 человек уволили 24 ноября. Это 19 защитников Мариуполя, нацгвардейцы, морпехи, 15 пленных с Чернобыльской АЭС и 7 пограничников из Змеиного.
- Вчера, 26 ноября, вернулись домой еще 12 украинцев – 3 гражданских и 9 военных.