Про це розповіла для 24 каналу дружина захисника Маріуполя Оксана Дубик. За її словами, влада передає новини, але цього все одно мало, бо немає жодної інформації про рідних у полоні.

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"Мій чоловік має поранення, має перелом ноги. Він таким виходив з Азовсталі. Я не думаю, що в неволі його стан здоров'я поліпшився, бо схуд до 52 кілограмів. У нього ріст 1 метр 80 сантиметрів. Ці новини я маю від хлопців, які вийшли", – сказала жінка.

Востаннє був зв'язок 28 лютого

Оксана не знає, де зараз перебуває її чоловік. Інформації немає після того, як його та побратимів вивезли з Оленівки й розвезли по колоніях Росії.

Коли наші хлопці виходили з Маріуполя під гарантії, то ми в це вірили. Думали, що вони повернуться максимум через 3 місяці. Минуло пів року, звільнили дуже малу кількість. Це навіть не 15%. Якщо отак звільнятимуть, то сидіти нашим хлопцям ще дуже довго, – сказала Оксана.

Вона сподівається, що ситуація на контролі у президента. Жінка вірить у повернення чоловіка, з яким востаннє контактувала ще 28 лютого.

"Все, що я знаю – це він побратимів, яких обміняли. Так кожна родина дізнається щось про своїх рідних. Чоловіка бачили в Бєлгородській області. Він мав поранення, ходить на милицях", – додала Оксана.

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