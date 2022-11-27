Про це розповіла для 24 каналу дружина захисника Маріуполя Оксана Дубик. За її словами, влада передає новини, але цього все одно мало, бо немає жодної інформації про рідних у полоні.
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"Мій чоловік має поранення, має перелом ноги. Він таким виходив з Азовсталі. Я не думаю, що в неволі його стан здоров'я поліпшився, бо схуд до 52 кілограмів. У нього ріст 1 метр 80 сантиметрів. Ці новини я маю від хлопців, які вийшли", – сказала жінка.
Востаннє був зв'язок 28 лютого
Оксана не знає, де зараз перебуває її чоловік. Інформації немає після того, як його та побратимів вивезли з Оленівки й розвезли по колоніях Росії.
Коли наші хлопці виходили з Маріуполя під гарантії, то ми в це вірили. Думали, що вони повернуться максимум через 3 місяці. Минуло пів року, звільнили дуже малу кількість. Це навіть не 15%. Якщо отак звільнятимуть, то сидіти нашим хлопцям ще дуже довго, – сказала Оксана.
Вона сподівається, що ситуація на контролі у президента. Жінка вірить у повернення чоловіка, з яким востаннє контактувала ще 28 лютого.
"Все, що я знаю – це він побратимів, яких обміняли. Так кожна родина дізнається щось про своїх рідних. Чоловіка бачили в Бєлгородській області. Він мав поранення, ходить на милицях", – додала Оксана.
Зверніть увагу – Оксана Дубик про полоненого чоловіка: дивіться відео
Обмін полоненими: останні новини
- До України 23 листопада з російського полону повернулися 36 громадян, 35 з яких – військові.
- Ще 50 людей звільнили 24 листопада. Це 19 оборонців Маріуполя, нацгвардійці, морпіхи, 15 полонених з Чорнобильської АЕС та 7 прикордонників зі Зміїного.
- Вчора, 26 листопада, повернулися додому ще 12 українців – 3 цивільних та 9 військових.