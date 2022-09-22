Об этом во время эксклюзивного стрима для 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он также отметил, что неважно, сколько россиян нужно менять на наших героев.

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Говорит, что сколько нужно будет, мы всех обменяем. "Можем даже дополнительно авансом записать, что в будущем будем отдавать всех россиян", – отмечает Подоляк.

Остался ли у Украины обменный фонд

По словам Подоляка, обменный фонд есть, особенно после Харьковского наступления. "Но ведь россияне абсолютно безразлично относятся к своим людям, им нет разницы, ты офицер или рядовой. Они рядовых вообще за людей не считают", – добавляет он.

Михаил Подоляк советник главы Офиса Президента Украины Все, что они забирают, они это делают по принуждению, потому что есть такая составляющая войны и есть посредники, при которых ты не скажешь, что нам безразлично. Потому что россия продолжает делать вид, что они придерживаются определенных цивилизационных правил, хотя мы же понимаем, что такого нет. россия – это варварское государство, "ветвь неандертальцев", его развитие пошло отдельно, они маскировались.

Возможен ли обмен "все на всех"

Определенный запас обменного фонда еще есть, говорит Михаил Подоляк, потому что мы хотим забрать всех своих людей.

И сегодня актуально, как уже говорил президент, обсуждение формулы обмена "все на всех". И в этом активную роль будет принимать ООН, если сможет, потому что она это и лоббирует,

– говорит он.

Сколько российских пленных в Украине

"Не могу называть цифры. Есть правила – мы не называем конкретные цифры, но дело идет о нескольких тысячах с одной и другой стороны ", – все же добавил он.

Очень важно меньше говорить о конкретных фамилиях, потому что как только ты делаешь человека медийным, цена обмена для него существенно растет.

Кто занимается возвращением украинцев из плена

По мнению Михаила Подоляка, важно, чтобы в дальнейшем переговоры шли так же, как и по обмену этих 215 человек. "У нас очень эффективный штаб по обмену, который возглавляет команда Кирилла Буданова, в частности, Дмитрий Усов", – говорит он.

Эта команда аналитически ко всему подходит, обновляет верифицированные данные по фамилиям наших военнопленных. И они постоянно в коммуникации с российской стороной, и так мы получаем возможность обменять людей,

– добавляет советник Ермака.

Здесь зависимость проста – чем тише, тем больше шансов спокойно всех освободить.

Полный разговор с Михаилом Подоляком: смотрите видео