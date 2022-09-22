Про це під час ексклюзивного стріму для 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що байдуже, скільки росіян потрібно міняти на наших героїв.

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Каже, що скільки треба буде, ми всіх обміняємо. "Можемо навіть додатково авансом записати, що в майбутньому будемо віддавати всіх росіян", – зазначає Подоляк.

Чи залишився в України обмінний фонд

За словами Подоляка, обмінний фонд є, а особливо після Харківського наступу. "Але ж росіяни абсолютно байдуже ставляться до своїх людей, їм немає різниці, ти офіцер чи рядовий. Вони рядових взагалі за людей не вважають", – додає він.

Михайло Подоляк радник глави Офісу Президента України Все, що вони забирають, вони це роблять під примусом, бо є така складова війни і є посередники, при яких ти не скажеш, що нам байдуже. Бо росія ж продовжує вдавати, що вони дотримуються певних цивілізаційних правил, хоча ми ж розуміємо, що такого немає. Росія – це варварська держава, "гілка неандертальців", її розвиток пішов окремо, вони маскувалися.

Чи можливий обмін "всі на всіх"

Певний запас обмінного фонду ще є, каже Михайло Подоляк, бо ми хочемо забрати всіх своїх людей.

І сьогодні на часі, як вже казав президент, обговорення формули обміну "всі на всіх". І в цьому активну роль буде приймати ООН, якщо зможе, бо вона це і лобіює,

– каже він.

Скільки російських полонених в Україні

"Не можу називати цифри. Є правила – ми не називаємо конкретні цифри, але справа йде про декілька тисяч з одного і іншого боку", – все ж додав він.

Дуже важливо менше говорити про конкретні прізвища, бо як тільки ти робиш людину медійною, ціна обміну для неї суттєво зростає.

Хто займається поверненням українців з полону

На думку Михайла Подоляка, важливо, щоб надалі переговори йшли так само, які і по обміну цих 215 людей. "В нас дуже ефективний штаб щодо обміну, який очолює команда Кирила Буданова, зокрема Дмитро Усов", – каже він.

Ця команда аналітично до всього підходить, оновлює верифіковані дані щодо прізвищ наших військовополонених. І вони постійно в комунікації з російською стороною, і так ми отримуємо можливість обміняти людей,

– додає радник Єрмака.

Тут залежність проста – чим тихіше, тим більше шансів спокійно всіх звільнити.

Повна розмова із Михайлом Подоляком: дивіться відео