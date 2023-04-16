Это доказывает, что и Путину, и Кадырову абсолютно плевать на своих муртадов. Для них оккупанты – это только расходный материал и пушечное мясо.

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Как это аргументировал Кадыров

Глава Чечни убежден, что у чеченского воина "не должно быть никаких причин оказаться в плену".

Оправдания могут быть разные, но, как бы то ни было, воин должен доказать, что он не имел другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую. Поэтому я не встретился с вернувшимися. Это вопрос чести отдельно взятого бойца. Пусть докажут, что они не избегали боя, не боялись встретиться с врагом и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль.

– написал Кадыров.

Он привел пример бойца Киргиза Мусиханова, который, по его словам, получил ранение, попал в плен, по возвращении из которого "снова отправился в гущу сражений" в составе спецназа "Ахмат".

В противоположность этому украинцы сегодня с теплом и слезами на глазах читали новость о пасхальном обмене пленными.

Большой пасхальный обмен пленными

16 апреля из российского плена удалось вернуть еще 130 украинских защитников. Большинство – воины Вооруженных Сил Украины. Известно, что спасенные защитники – рядовые и сержанты. Большинство из них защищали наше государство в Бахмутском и Соледарском направлениях, а также в Запорожье, Херсонской и Луганщине.

Известно, что 48 из них ранее считались пропавшими без вести. Часть из них ранены. У них многочисленные контузии, а также утраченные конечности. Из плена также удалось вернуть двух родных братьев, защищавших наше государство в районе Бахмута. Известно, что самому старшему защитнику Украины 58 лет, а самому младшему – 21 год.