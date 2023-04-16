Це доводить, що і Путіну, і Кадирову абсолютно начхати на своїх посіпак. Для них окупанти – це лише розхідний матеріал та гарматне м'ясо.

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Як це аргументував Кадиров

Глава Чечні переконаний, що у чеченського воїна "не повинно бути жодних причин опинитися у полоні".

Виправдання можуть бути різні, але, хай там як, воїн має довести, що він не мав іншого виходу. І довести це потрібно, повернувшись на передову. Тому я не зустрівся з тими, хто повернувся. Це питання честі окремо взятого бійця. Нехай доведуть, що вони не уникали бою, не боялися зустрітися з ворогом і не шукали можливості скласти зброю та врятуватися від куль,

– написав Кадиров.

Він навів приклад бійця Киргиза Мусіханова, який, за його словами, отримав поранення, потрапив у полон, після повернення з якого "знов вирушив у гущавину битв" у складі спецназу "Ахмат".

На противагу цьому українці сьогодні з теплом та сльозами на очах читали новину про великодній обмін полоненими.

Великий великодній обмін полоненими

16 квітня з російського полону вдалося повернути ще 130 українських захисників. Більшість – воїни Збройних Сил України. Відомо, що врятовані захисники – рядові та сержанти. Більшість з них боронили нашу державу на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині та Луганщині.

Відомо, що 48 з них раніше вважалися зниклими безвісти. Частина з них поранені. У них численні контузії, а також втрачені кінцівки. З полону також вдалося повернути двох рідних братів, котрі боронили нашу державу в районі Бахмута. Відомо, що найстаршому оборонцю України 58 років, а наймолодшому – 21 рік.