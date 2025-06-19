Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова в эфире телемарафона.
Смотрите также Буданов анонсировал подготовку следующего этапа обмена пленными
Как проходит большой обмен пленными
Юсов заявил, что в рамках стамбульских договоренностей еще будут следующие этапы большого обмена.
Они будут продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы реализация договоренностей состоялась, а именно тяжелобольные и тяжелораненые защитники вернулись,
– отметил Юсов.
Он добавил, что продолжается работа над скорейшим возвращением украинских защитников. Юсов также отметил, что Украина готова к этому.
"Если не будет затягиваний со стороны государства-агрессора, то это произойдет оперативно, но это живой процесс и переговоры происходят постоянно", – подчеркнул заместитель председателя Коордштаба.
В то же время Юсов добавил, что каждый этап обмена сопровождается информационными атаками, дезинформацией, активизацией работы российских спецслужб и попытками влияния на семьи украинских военнопленных.
"Главное, несмотря на все, сегодня мы имеем положительный результат. Уже ведется работа над дальнейшими шагами и реализацией договоренностей достигнутых в Стамбуле", – подчеркнул Юсов.