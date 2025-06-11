Между тем Владимир Путин скоро может объявить мобилизацию и отправить на войну еще больше россиян. Об этом 24 Каналу рассказал журналист Александр Демченко, заметив, что тогда населению России будет совсем не весело.

Смотрите также Уверенность России пошатнулась, – Посол Украины в Ватикане о разговоре Путина с Папой Римским

Мать российского пленного откровенно рассказала о судьбе обменянных солдат

Во время одного из обменов освобожденный российский пленный позвонил маме, чтобы сообщить об известии. Вместо этого она ему ответила: "Я не хотела, чтобы тебя обменивали. Ты домой не доедешь, потому что тебя отправят к границе с Беларусью, чтобы якобы оказать психологическую помощь и отправят обратно. Сидел бы ты там спокойно".

По словам журналиста, до конца этого года в бюджете России будет огромная дыра, у российского диктатора закончатся деньги для войны против Украины. Вероятно, что после этого Путину будет проще объявить всеобщую мобилизацию, ведь ему не будет выгодно платить несколько миллионов одному человеку за подписание контрактов.

На месте россиян я бы волновался. В будущем их ждет лишь одно – война. У Путина планы долгосрочные, он намерен утилизировать их (россиян – 24 Канал) всех. Ему безразлично на 100 тысяч больше, на 100 тысяч меньше,

– подчеркнул он.

Демченко отметил, что не верит в то, что именно сейчас россияне способны на протесты или бунты. Население страны-агрессора не запугано, а пропитаны пропагандой – когда происходят убийства, они продолжают кричать, что это победа. Однако когда их самих мобилизуют, они будут говорить совсем другое.

Я уверен, что эта мама хотела, чтобы сын попал на войну. Однако когда он попал в плен и начались проблемы, она уже ничего не хочет. Таких случаев по всей России много,

– добавил он.

В то же время первое, что делают украинские освобожденные пленные, вернувшись на родную землю, – на радостях звонят своим матерям. Так, во время обмена 9 июня в телеграмм-канале Дмитрия Лубинца появилось видео с трогательным моментом – защитник пообщался с мамой, поблагодарил ее за поддержку, письма и заверил, что скоро будет дома.